Sivas’ta şehir merkezinde gece yarısı oluşan yoğun sis güzel bir görsel oluşturdu. Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis bulutu görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek zorluk yaşadıklarını dile getirdi.
Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
27.12.2017 - 00:09 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 00:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta akşam saatlerinde oluşan yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Etiketler : sivas,sis,
531101 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531101.aspx
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