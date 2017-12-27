Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta şehir merkezinde gece yarısı oluşan yoğun sis güzel bir görsel oluşturdu. Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis bulutu görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek zorluk yaşadıklarını dile getirdi.