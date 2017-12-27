Sivas’ta şehir merkezinde gece yarısı oluşan yoğun sis güzel bir görsel oluşturdu. Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis bulutu görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek zorluk yaşadıklarını dile getirdi.