Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Işıklı Bulvarı ile Zeybek Bulvarı’nın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Son-Durak ile Veteriner Fakültesi arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ali Can yönetimindeki 09 M 0507 plakalı otobüs, yolcuları indirip seferini tamamladıktan sonra eve dönerken Işıklı Bulvarı ile Zeybek Bulvarı Kavşağında TOKİ istikametinden gelmekte olan 09 DM 893 plakalı sivil polis otosu ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle otobüs yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada polis otosunda bulunan İ.G. ve H.D. isimli polisler ile otobüs şoförü Ali Can yaralandı. Yaralılar ambulansla Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan sonra olay yerine gelen Aydın emniyet müdür yardımcıları kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazadan sonra olay yerine gelen Aydın Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, kazada can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.