Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugünki hava durumunu merak edenler dikkat! Nerede kar var nerede kar yok, havalar nasıl, bugün hava nasıl olacak, İstanbul bugün kaç derece? gibi merak ettiğiniz soruların cevapları sizler için bu haberde yer alıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale’nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Az bulutlu ve açık 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13



Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?

Yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusu da gündemde. Peki yılbaşında kar var mı, tahmini hava durumu ne olacak? İşte son dakika haberleri... Meteoroloji’den gelen bilgilere göre dondurucu soğuklar geride kalıyor ve hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükseliyor. Yılbaşını da içine alan hafta sonu yaklaşırken ise yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir yeni yıla hangi hava şartlarında girecek? Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak. Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, Ankara ve çevresi, Karadeniz, güneyde yağmur görülebilir. AKOM'un açıklamasına göre ise İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Açıklamaya göre lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Vatandaşlar yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi hava nasıl olacak sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre soğuklar geride mi kalacak? İstanbul, Ankara, İzmir yeni yıla nasıl bir havada girecek? İşte hava durumu detayları...



