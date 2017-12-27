Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulancak’a bağlı Ballıca mahallesindeki evinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple intihar eden Mücahit Temur, intihar etmeden çok kısa bir süre önce sosyal paylaşım sitesinde yaşadığı zorluklardan ve hayatında bulunan kişilerden 3 tanesi hariç herkese hakkını helal ettiğin ve Allah’ın affetmesini istedi. Paylaşımdan kısa bir süre sonra da intihar etti. Mücahit T. Paylaşım yaptığı sosyal medya hesabında; “İnanın para pul hiçbir şey mutluluk vermiyor. Hayallerim vardı, umutlarım vardı, hayata küstürdüler beni. Ben yanlış bir şey yapmadım bunu bilin yeter. Hayatta üç kişi harıç herkese hakkımı helal ediyorum” notunu paylaştığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

