Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da 5 kişinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına sebep olan patlamayla alakalı iş yeri sahibi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunun ardından serbest bırakılan Tuğba T. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Geçen Kasım ayında Gürsu ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından gözaltına alınan ve oğlunun cenaze törenine katılmasına izin verilen Şükrü D. ile İş Güvenliği Uzmanı Tuğba T. tutuklandı. Olayın ardından cumhuriyet başsavcılığı tarafından patlamayla alakalı 2 makine mühendisi ve bir endüstri mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmişti. Patlamaya yorgun kazanın sebep olduğu ifade edilen raporda, iş yeri sahibi Şükrü D. asli kusurlu, Tuğba T. ise kusurlu bulunmamıştı. Raporun ardından Tuğba T. serbest bırakıldı.

15 yıla kadar hapis cezası

Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Gür, bilirkişi raporunun ardından Şükrü D. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açtı. Tuğba T. hakkında ise dava açılmadı. Şükrü D. önümüzdeki günlerde Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.