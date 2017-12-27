Sancaktepe Sarı Gazi Mahallesi'nde 4 katı bir binanın 3’üncü katında 2 erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Sancaktepe'de 2 erkek cesesi bulundu
27.12.2017 - 10:20 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sancaktepe Sarı Gazi Mahallesi'nde 4 katı bir binanın 3’üncü katında 2 erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Etiketler : sancaktepe,istanbul,
531219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531219.aspx
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