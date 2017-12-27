Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da gece saatlerinde görülen yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürürken ulaşımda aksamalar yaşandı. Sis ve soğuk havayla oluşan kırağı araçların camını buzla kapladı. Erzurum’da her sabah buz tutan araçların camını kazımadan yola çıkamadıklarını ifade eden vatandaşlardan Ali Demir, "Doğu’da soğuk hava oldukça etkili. Soğuk hava yaşamı oldukça güçleştiriyor" dedi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede, rüzgarın güneyden hafif, Erzurum ve Erzincan'da zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum Havalimanında 19 derece olarak ölçüldü. Bölgede buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.