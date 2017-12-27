Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adem Öksüzoğlu idaresindeki 42 AZ 0446 kamyonet, Cihanbeyli-Konya karayolunun 5. kilometresinde tali yoldan çıkan Hızır Y'nin kullandığı 42 F 510 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı. Arkadan gelen Mevlüt Yılmaz (45) yönetimindeki 42 J 8228 plakalı otomobil de tıra çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Öksüzoğlu ile aynı araçtaki Murat Ünveren yaralandı. Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.