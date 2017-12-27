Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde şüphe üzerine 45 SA 9730 plakalı minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüse narkotik madde arama köpeği ‘Şila’nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; minibüsün kapı içlerine gizlenmiş 70 paket halinde toplam 70 kilo 520 gram eroin ele geçirildi. Bugün saat 06.30 sıralarında bir seyahat firmasına ait otobüs ile uyuşturucu taşınacağı bilgisini alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Erciş yolu çıkışında durdurulan 61 S 5675 plakalı otobüste ‘Alfa’ isimli dedektör köpekle yapılan aramada ise 200 paket halinde 107 kilo 420 gram eroin maddesi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili toplam 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.