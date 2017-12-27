Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum uzmanı olarak görev yapan Mehmet Yılmaz'ın kızı Şevval Yılmaz, dün 8'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Şevval Yılmaz, dün gece saatlerinde durumunun ağırlaşması üzerine askeri helikopterle Elâzığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Şevval Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.