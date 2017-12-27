Siirt Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum uzmanı olarak görev yapan Mehmet Yılmaz'ın kızı Şevval Yılmaz, dün 8'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Şevval Yılmaz, dün gece saatlerinde durumunun ağırlaşması üzerine askeri helikopterle Elâzığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Şevval Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
8'inci kattan düşen minik Şevval hayatını kaybetti
27.12.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te dün evlerinin 8'inci katından düşerek ağır yaralanan ve akşam saatlerinde helikopter ile Elâzığ Fırat Üniversitesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Şevval Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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