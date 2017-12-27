Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Mahallesi Murat Caddesi'nde bir apartmanın 5. katında yaşayan Fahrettin Karabaş (47), eşi Seniha, çocukları Onur (18), Muhammet Ali (16) ve Fevzi Karabaş (27), gece yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksitten etkilendi. Sabah saatlerinde işe gitmek için kalkmaya çalışan Fevzi Karabaş, baş dönmesi yaşayıp yere düşmesi üzerine 112 Acil Servisi arayarak zehirlendiklerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, aileyi kentteki hastanelere kaldırdı. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Karabaş, yaşamını yitirdi. Aynı hastanede bulunan anne Seniha Karabaş'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken ailenin bazı yakınları sinir krizi geçirdi.