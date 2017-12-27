Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Evinin bahçe duvarını ören Mehmet Ç., yaz ayında getirip dizdiği briketi kaldırdığında altından akrep çıktı. Akrebin sol ayak parmağından soktuğu Mehmet Ç. otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Mehmet Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bahçe duvarını örerken akrep sol ayak parmağından soktu
27.12.2017 - 12:27 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da evinin bahçe duvarını örerken akrep tarafından sokulan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
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