Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Evinin bahçe duvarını ören Mehmet Ç., yaz ayında getirip dizdiği briketi kaldırdığında altından akrep çıktı. Akrebin sol ayak parmağından soktuğu Mehmet Ç. otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Mehmet Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.