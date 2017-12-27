Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Iğdır merkezli FETÖ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı
27.12.2017 - 14:38 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : ığdır,fetö,gözaltı,haberler,
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