Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.