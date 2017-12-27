Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde oturan 38 yaşındaki Ömür Güz, arkadaşıyla sabahın erken saatlerinde gittiği Saros Körfezi'nde, kıyıdan "at-çek" yöntemiyle avlanmaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra Güz'ün oltasına yakın aralıklarla 7,5, 4 ve 3,5 kilogram olan 3 levrek takıldı. İlçe merkezine dönen Güz, balıkları restoranlara toplam bin liraya sattı. AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene hiç lüfer yakalayamadığını, sürekli levrek avına çıktığını dile getiren Güz, "Bazen oluyor bazen de olmuyordu derken çok şükür Allah'ım bana bunu yaşattı. Üç tane balık yakaladım, toplam 15 kilogram geldi. Bu adeta 'yılbaşı piyangosu' oldu. Allah herkese böyle balık nasip etsin." dedi.



