Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi Yakup Canpolat Caddesi'nde bir iş yerine ait depoya giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, 15 bin TL değerindeki bakır kabloları çaldı. Sabah depoya gelen depo görevlisi durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince depo içerisinde ve çevresinde incelemeler yapıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.