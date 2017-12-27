Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezinde devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, şüphelendikleri 09 BK 944 plakalı aracı Yılancı Burnu mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan İ.Z.’yi sorgulayan polislerin yaptıkları araştırmada İ.Z’nin hakkında Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi’nden yakalama kararı bulunduğunu belirledi. Polis ekipleri ayrıca araçta yaptıkları aramada ise bir adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait dolu fişekler ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kuşadası'da aranan şahıs pompalı tüfekle yakaladı
27.12.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılbaşı öncesi denetimlerini sürdüren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi operasyonla yakaladı. Operasyonda yakalanan şahsın aracından pompalı tüfek çıktı.
Etiketler : Kuşadası,yaşam haberleri,
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