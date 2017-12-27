Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Askeri yapılanması soruşturmaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Teğmen olarak görev yapan A.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenince kaçmak isteyen A.E.’nin sabah saatlerinde Ankara’ya seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde A.E.’nin bulunduğu otomobili durdurdu.Kimlik tespiti yapılan A.E., ekipler tarafından gözaltına alındıktan sonra Zonguldak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.