Gaziantep’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 800 adet muhtelif etiket, 500 adet sahte barkod, 500 adet muhtelif şişe kapağı, 250 adet muhtelif ebatta boş şişe, 829 adet dolu içki şişesi ve 30 litre alkol ele geçirildi. Gaziantep’te iki farklı adreste yapılan operasyonda polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 2 şüpheli şahsa ise gerekli yasal işlemler yapıldı.
Gaziantep’te sahte içki operasyonu
27.12.2017 - 16:46 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te yılbaşı öncesinde yapılan baskında yüzlerce şişe içki, sahte etiket ve barkodlar ile alkol ele geçirildi.
Etiketler : sahte içki,kaçak içki,gaziantep,
531348 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531348.aspx
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