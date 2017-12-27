Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2 farklı operasyonda 800 adet muhtelif etiket, 500 adet sahte barkod, 500 adet muhtelif şişe kapağı, 250 adet muhtelif ebatta boş şişe, 829 adet dolu içki şişesi ve 30 litre alkol ele geçirildi. Gaziantep’te iki farklı adreste yapılan operasyonda polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 2 şüpheli şahsa ise gerekli yasal işlemler yapıldı.