Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesi, Fevzi Paşa, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi ile Çorlu ilçesinin Alipaşa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 55 fişek bonzai ele geçirilirken M.K.I, D.G. ve G.A gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.