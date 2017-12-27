Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Adana Gaziantep Otobanı’nda Nurdağı ilçesinden Gaziantep istikametine giden Yaşar B. idaresindeki 33 EDZ 50 kıyafet yüklü tır ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Hamza Y. yönetimindeki 33 CDL 28 plakalı yumurta yüklü tır çarpıştı. Yolun 5. kilometresinde meydana gelen feci kazadan tır sürücüleri yara almadan kurtuldu. Çarpışmanın etkisiyle tırlarda bulunan yumurta ve kıyafetler yola saçıldı. Yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Yol temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü.