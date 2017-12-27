Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Geçtiğimiz ay çevre sakinlerinin talebi üzerine trafik ışığı takılan Kavaklı Kavşağı’nda Kamuran Y. yönetimindeki 35 LBM 81 plakalı traktör ile yolun karşısına geçmek istediği sırada kavşakta Aydın-Denizli yolunda seyretmekte olan A.T. yönetimindeki 20 P 0749 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobilin çarptığı traktör parçalara bölündü. Hurdaya dönen traktörün sürücüsü ile otomobil sürücüsü olay yerine gelen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ileilgili soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.