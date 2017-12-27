Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan güvenlik önlemleri, 21 Aralık’tan itibaren kademeli olarak tüm ilçelerde uygulanmaya konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, yılbaşı gecesi İstanbul genelinde etkinliklerin yapılacağı eğlence mekanları, tarihî ve turistik bölgeler ile meydanlar ve azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandığı alışveriş merkezleri, havalimanları, metro, Marmaray ve metrobüs durakları ile otogarlar ve tren garlarında güvenlik önlemleri ve trafik tedbirlerin alındığı öğrenildi.

Yılbaşı gecesi kent genelinde 37 bin polisin görev yapacağı kaydedilirken, alınan tedbirler kapsamında, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin personelin görevlendirildiği, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polisin 117 zırhlı araçla görev yapacağı belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında Taksim çevresinde ise 5 bin polisin görev yapacağı öğrenildi.