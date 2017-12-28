Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi'nde bir fabrika şantiyesinde kullandığı vincin sepeti yüksek gerilim hattına takılan Yasin Doğru (30) elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan vinç operatörü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğru, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğru'nun cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kopan tellerin başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için güvenlik önlemi aldı. Kopan elektrik telleri, SEDAŞ ekiplerince onarıldı.