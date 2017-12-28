Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı arındırılmış salonda bulunan tuvaletlerden birinde taşıma çantası içerisinde sahipsiz bir yavru köpek bulundu. Sahibinin unuttuğu düşünülen köpeği bir personel bularak durumu polis ve gümrük ekiplerine bildirdi. Çantasından çıkarılan yavru köpek havalimanı çalışanlarının ve yolcuların maskotu oldu. Herkesin ilgi odağı haline gelen köpeğe havalimanı çalışanları yemek verdi. Çalışanlar tarafından ‘Karabaş’ ismi verilen yavru köpeğin hayvan barınağına gönderileceği öğrenildi.