Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı arındırılmış salonda bulunan tuvaletlerden birinde taşıma çantası içerisinde sahipsiz bir yavru köpek bulundu. Sahibinin unuttuğu düşünülen köpeği bir personel bularak durumu polis ve gümrük ekiplerine bildirdi. Çantasından çıkarılan yavru köpek havalimanı çalışanlarının ve yolcuların maskotu oldu. Herkesin ilgi odağı haline gelen köpeğe havalimanı çalışanları yemek verdi. Çalışanlar tarafından ‘Karabaş’ ismi verilen yavru köpeğin hayvan barınağına gönderileceği öğrenildi.
O, Atatürk Havalimanı’nda ilgi odağı oldu
28.12.2017 - 00:27 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 00:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Havalimanı’nda taşıma çanta içerisinde tuvalette unutulan yavru köpek, havalimanı çalışanlarının maskotu oldu. Personel tarafından ‘Karabaş’ ismi verilen sevimli köpek, hayvan barınağına gönderildi.
Etiketler : atatürk havalimanı,yavru köpek,
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