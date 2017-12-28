Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ağrı İl Jandarma komutanlığımızca; yapılan istihbarı çalışma sonucunda, 26 Aralık 2017 tarihinde saat 21.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü bölgesinde icra edilen operasyon neticesinde (67) paket halinde toplam 27 kilo 467 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir” denildi.