Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deprem tehlikesi altındaki Bursa’ya bağlı Gemlik’in orman vasfını yitirmiş bir alana taşınması kararından üç gün sonra Rize de aynı durumla karşı karşıya geldi. Yıllar önce denizin doldurulmasıyla kazanılan ve 350 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen 70 bin kişinin yaşadığı binaların neredeyse tamamının yıkılması gerekiyor. Rize İnşaat Mühendisleri Odası, hazırladığı raporda şu ifadelere yer verdi: 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binalar inşa edildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temelleri, oluşan korozyon sebebiyle zarar gördü ve özelliğini kaybetti. Güçlendirme çalışması yapılsa bile sadece birkaç bina ayakta kalabilir. Binalar birbirilerine yaslanarak ayakta duruyor. Bir depremde bu binalar risk altında. Hatta 10 veya 15 yıl sonra kendiliğinden bile çökebilirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da dolgu alanındaki yapıların yeniden yapılandırılmasının mümkün olmadığını ve taşınması gerektiğini duyurdu. Bakanlık, yeni yerleşim yeri için sahada etüt çalışmaları yapıldığını da ifade etti.