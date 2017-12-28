Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bucak, yaptığı açıklamada, trafiğin Türkiye’de çok ciddi bir problem olduğuna, trafik kazalarında yılda yaklaşık 3 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti. Kurallara uyulması ve daha iyi otomobil kullanılması gerektiğini belirten Bucak, kadın sürücülere şu tavsiyelerde bulundu: Panik hâli varsa onları yenip üzerine gidip öyle bırakmayıp daha iyi bir şekilde kendimizi geliştirmeliyiz. Kadın sürücüler arasında bunları yenebildiğimiz çok fazla insan oldu. İşin o tarafı biraz psikolojik. Kadın sürücüler kendilerine inansınlar, güvensinler ve eksik oldukları yerlere çalışsınlar. Ders çalışmak gibi bu da. Pes etmesinler, kimseden korkmasınlar. Kim bana bakıyor diye düşünmesinler. Araba park etmeyi deneyerek öğrenecekler. O sırada panik yapıp ‘Eyvah ben şimdi ne yapacağım?’ deyip inmesinler. Sonuna kadar mücadele etsinler.”