Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

80’lerin sonu ve özellikle 90’larda vatandaşın en çok kullandığı iletişim araçlarından olan ankesörlü telefonların sayısı her geçen gün azalıyor. Önce sabit telefonlar ardından da cep telefonları ve internetin yaygınlaşmasıyla önemini kaybeden ankesörlü telefon sayısının ülke genelinde 69 bin 160’a düştüğü öğrenildi. Bu yılın başında 76 bin 362 olan ankesörlü telefon sayısı 69 bin 160’a düştü. Geçmişte sıraları beklenen bu telefonlardan ülke nüfusuna göre oranlandığında ise yaklaşık bin 152 kişiye 1 ankesörlü telefon düşüyor. 2012’de 89 bin civarında olan ankesörlü telefon sayısının 2003’te 100 binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Hızla yok olmaya başlayan telefonların en fazla bulunduğu şehirlerin ise genellikle büyükşehirler olması ise dikkat çekiyor. En fazla ankesörlü telefonun olduğu şehirler İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya. Ankesörlü telefonların aksine cep telefonlarının kullanım oranları ise artıyor. Son verilere göre 77,9 milyon kişinin mobil telefon aboneliği bulunuyor. Abone başına ortalama aylık sabit telefon kullanımları da giderek azalmaya başladı. 2016’da ortalama 132 dakika sabit telefonlarla konuşma gerçekleştirilirken, bu rakam 2017’nin üçüncü çeyreğinde 118 dakikaya kadar geriledi.