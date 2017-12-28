Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın Edremit ilçesinde bir evin garajına gizlenmiş 102 kilo 100 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu madde ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik Yeni Mahalle'deki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, evin garajına gizlenmiş çuvallar içinde 200 pakette 102 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili H.U. ile N.U, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.