Van'ın Edremit ilçesinde bir evin garajına gizlenmiş 102 kilo 100 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu madde ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik Yeni Mahalle'deki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, evin garajına gizlenmiş çuvallar içinde 200 pakette 102 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili H.U. ile N.U, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.
Van'da bir evde 100 kilodan fazla eroin ele geçirildi
28.12.2017 - 09:06 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Edremit ilçesinde bir evde 102 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı
Etiketler : van,eroin,uyuşturucu,haberler,
531508 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531508.aspx
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