Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler gasp, silah kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası alan ve Şanlıurfa Açık Cezaevinden firar eden hükümlü Halit O.'nun Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Polis firarinin saklandığı adrese baskın düzenledi. Polisi gören firari hükümlü, kaçmak istedi ancak kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, kendisinin Halit O. olmadığını söylediği polise tanınmamak için de saçlarını boyattığı öğrenildi. Emniyette parmak izi çalışması yapılan şüphelinin aranan firari hükümlü Halit O. olduğu ortaya çıktı. Firari hükümlü adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.