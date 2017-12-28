Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalardaki dengesizlik herkesin dikkatini çekerken, bir soğuk bir sıcak derken bu durumun daha ne kadar devam edeceği herkesin kafasını kurcaladı. Peki bugün havalar nasıl olacak? İstanbul'da güneş yüzünü gösteriyor ama İstanbul'da bugün havalar nasıl olacak. İşte 28.12.2017 hava durumu tahmini...Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale’nin güney çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13





Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?

Yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusu da gündemde. Peki yılbaşında kar var mı, tahmini hava durumu ne olacak? İşte son dakika haberleri... Meteoroloji’den gelen bilgilere göre dondurucu soğuklar geride kalıyor ve hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükseliyor. Yılbaşını da içine alan hafta sonu yaklaşırken ise yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir yeni yıla hangi hava şartlarında girecek? Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak. Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, Ankara ve çevresi, Karadeniz, güneyde yağmur görülebilir. AKOM'un açıklamasına göre ise İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Açıklamaya göre lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Vatandaşlar yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi hava nasıl olacak sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre soğuklar geride mi kalacak? İstanbul, Ankara, İzmir yeni yıla nasıl bir havada girecek? İşte hava durumu detayları...



