Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Farabi Caddesi üzerinde birbirleriyle akraba iki ailenin düğünü sırasında Kavas Ö.'nün, pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılar taburcu edilirken, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen tüfeği ateşleyen Kavas Ö., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan Kavas Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Düğünde 6 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı
28.12.2017 - 10:33 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te, cadde üzerinde düzenlenen düğününde pompalı tüfekle 6 kişinin yaralanmasına yol açan 56 yaşındaki Kavas Ö. polis tarafından yakalandı.
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