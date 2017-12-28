Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Farabi Caddesi üzerinde birbirleriyle akraba iki ailenin düğünü sırasında Kavas Ö.'nün, pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen yaralılar taburcu edilirken, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen tüfeği ateşleyen Kavas Ö., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan Kavas Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.