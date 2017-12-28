Tunceli'de kış ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban domuzları zaman zaman merkez mahallelere kadar inmeye başladı. Son olarak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi’ne inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından ekmek ve meyve ile beslendi. Bir süre merkezde duran yaban domuzları çevrede gezindikten sonra tekrar geldikleri yere döndü. Yaban domuzların şehre inmesini alışkanlık hâle getirmesi nedeniyle durumu vatandaşlarda normal karşılamaya başladı.
Tunceli'de yaban domuzları, şehre inmeyi alışkanlık etti
28.12.2017 - 10:38 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de aç kalan yaban domuzları şehre inmeyi alışkanlık hâline getirdi.
Etiketler : Tunceli,yaban domuzu,
531555 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531555.aspx
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