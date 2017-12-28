Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'de kış ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban domuzları zaman zaman merkez mahallelere kadar inmeye başladı. Son olarak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi’ne inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından ekmek ve meyve ile beslendi. Bir süre merkezde duran yaban domuzları çevrede gezindikten sonra tekrar geldikleri yere döndü. Yaban domuzların şehre inmesini alışkanlık hâle getirmesi nedeniyle durumu vatandaşlarda normal karşılamaya başladı.