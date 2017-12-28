Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Aralık'ta Eskişehir, Ankara ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, "ByLock" kullandıkları belirlenenlerin de aralarında olduğu 6'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı
28.12.2017 - 10:47 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sivil yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Etiketler : eskişehir,fetö,haberler,tutuklandı,
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