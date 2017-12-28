Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 112 metre boyundaki 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' Rus savaş gemisi, saat 10.30’da Çanakkale önlerine ulaştı.Sahil güvenlik ekiplerinin refakat ettiği savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Güvertesinde can kurtaran yelekli personelin görev yaptığı geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
28.12.2017 - 11:19 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Etiketler : Rus Donanması,Rus savaş gemisi,Çanakkale Boğazı,
531570 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531570.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER