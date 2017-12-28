Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bursa genelinde farklı adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi bu kişilere uyuşturucu maddeyi temin ettikleri belirlenen V.K., Ş.K. ,E.B., Ö.B., S.Ç., K.A., R.G., F.G., C.P. ve B.G. isimli 10 kişiyi farklı adreslere yapılan operasyonlar neticesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 95 gram sentetik kannabinoid, 70 gram metamfetamin, 15 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yakalanan 30 kişiden 20'si hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan diğer 10 kişi ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.