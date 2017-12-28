Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 10.58'te meydana geldi. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen ve yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.
Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
28.12.2017 - 11:35 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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531581 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531581.aspx
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