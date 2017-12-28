Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 10.58'te meydana geldi. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen ve yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.