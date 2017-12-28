Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, E-96 karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Nihal A. (38) yönetimindeki 35 MME 87 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak diğer şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Özlem C. (40), Şerife T. (42), Mustafa T. (6), Yusuf A. (11) ve Mustafa A. (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Mustafa T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.