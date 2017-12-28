Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir anaokulunun çatı sıvası çöktü. İlk bilgilere göre 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı
28.12.2017 - 12:47 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir anaokulunun çatı sıvası çöktü, ilk bilgilere göre 5 öğrenci yaralandı.
Etiketler : mersin,anaokulu,öğrenci,yaralı,
531604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531604.aspx
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