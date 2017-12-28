Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık 78 yaşındaki Ömer B., olayda ölen Fahrettin Berber'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ömer B. hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Olayın yaşandığı gün herhangi bir tartışma yaşanmadığına dikkat çekilerek olayda haksız tahrikin gerçekleşmediği belirtilirken, cinayet sanığının "Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuklukta geçirdiği sürelerin verilecek cezadan indirilmesi talep edildi. Olayda maktülün kendisini tahrik ettiğini öne süren tutuklu sanık ise tahliyesini talep etti. Ömer B., "Ben yaşlıyım diye kendimi anlatamıyorum. Hiç olmadan köye gelip de kapının önünde beni tahrik etti. Bu tahrik niye çıkmış. Şahidimi dahi dinletemedim. Keşif istedim onu da yaptıramadım. Tahliyemi istiyorum. Ben silahı boşluğa ateşledim" diye konuştu. Sanık avukatının mütalaaya süre talep etmesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay günü

İddialara göre olay, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyünde geçen yıl 7 Haziran'da meydana geldi. Akaryakıt istasyonu sahibi olduğu öğrenilen Fahrettin Berber (32) ile Ömer B. (78) alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre Ömer B., av tüfeği ile Fahrettin Berber'e tek el ateş etti. Fahrettin Berber, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.