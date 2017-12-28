Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'ndeki apartman inşaatına harç döken beton mikserinin pompasındaki demir boru kırılarak aşağıda çalışan işçilerden Soner Purlu (35) ile Aziz Saman'ın (45) üzerine düştü. İşçilerden Purlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Saman ise 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. İnşaata gelen Purlu'nun yakınları gözyaşı döktü. Purlu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.