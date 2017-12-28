Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstiklal Caddesi’nde başlatılan çalışmalarda sona gelinirken bu çalışmalar kapsamında seferleri kaldırılan Nostaljik Tramvay, dün gece test sürüşü için Taksim Meydan’a getirildi. Taksim Meydan’a getirilen Nostaljik Tramvay’ın ray ve elektrik düzenlemesi çalışmalarının bitirilmesinin ardından test sürüşlerini başlanacağı öğrenildi. 19 Ocak’tan bu yana sefer yapmayan tramvayların bakım ve onarımlarının yapılarak yeni seferlere hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak son kontrollerin ardından yılbaşından önce Nostaljik Tramvayın seferlerine başlaması hedefleniyor.