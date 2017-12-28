Edinilen bilgiye göre, trenle Batman’dan İstanbul’a gitmekte olan terörist S.D., Kırıkkale’nin Irmak istasyonunda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl cezası bulunan S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 