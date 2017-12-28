Edinilen bilgiye göre, trenle Batman’dan İstanbul’a gitmekte olan terörist S.D., Kırıkkale’nin Irmak istasyonunda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl cezası bulunan S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aranan terörist tren istasyonunda yakalandı
28.12.2017 - 15:09 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PKK’lı terörist Kırıkkale’nin Irmak Belediyesi tren istasyonunda yapılan operasyonla yakalandı.
Etiketler : pkk,terörist,haberler,
531641 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531641.aspx
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