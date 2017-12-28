Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir gölette, çok sayıda hayvan kemiği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, at ve eşeğe ait olduğu belirlenen kemiklerle ilgili inceleme başlattı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince de temizlik çalışması başlatıldı. Çevrede oturan vatandaşlardan Mehmet Şenci, 2-3 kişinin akşam saatlerinde kemikleri getirerek attığını belirterek, "Suyun altında dışarıda görünenden daha çok kemik var." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, görevli personelin üzerinde inceleme yaptığı kemikler ve diğer hayvansal atıkların birçoğunun eskiden kalma olduğunun belirlendiği belirtildi. Açıklamada, tek tırnaklı hayvan kesimleriyle mücadele kapsamında 2017 yılında bin 930 toplu tüketim ve satış yerinde denetim yapıldığı, alınan 306 numunenin 3'ünde tek tırnaklı et tespit edildiği, bu kapsamda toplam 48 bin 174 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kaçak tek tırnaklı hayvan kesimleri ile mücadele etmek üzere, 5996 sayılı kanun kapsamında 2015-2017 yıllarında yapılan kontrollerde toplam 13 adet olaya müdahale edilmiş olup, bu denetimlerde toplam 166 adet tek tırnaklı hayvan yakalanmış, ele geçirilen 3 bin 240 kilogram kesilmiş ve parçalanmış halde bulunan tek tırnaklı etler ise imha edilmiş olup tüm bu denetimler sonucunda ilgili şahıslara 101 bin 303 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca adli işlem yapılmak üzere ilgililer hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İl müdürlüğümüz ve emniyet müdürlüğü ekiplerince söz konusu kaçak hayvan kesimi yapan şahıslar ve işletmeler takip altına alınmış olup, sürekli yer değiştirmelerine rağmen baskınlar yapılmaktadır. Sağlıksız etlerin nerelerde (kasap, restaurant vb.) tüketime sunulduğu tespit edilmekte ve bu şahıslar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmaktadır."