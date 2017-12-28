Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
28.12.2017 - 15:34 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İzmir'de kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
Etiketler : Meteoroloji,yağmur,sağanak,
531647 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531647.aspx
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