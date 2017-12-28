Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York John F.Kennedy Havalimanı'ndan İstanbul'a gelmek üzere havalanan THY'nin TK12 sefer sayılı THY uçağı Atlas Okyanusu üzerinde rotasında uçuşuna devam ederken bir yolcu uçuş sırasında rahatsızlandı.Yolcunun fenalaşmasını kabin ekibi kaptan pilota bildirdi. Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilot en yakın havalimanı olan Kanada'nın Halifax Stanfield Havalimanı'na inme kararı aldı.THY uçağı Halifax'a inerken yolcunun sağlık durumu henüz öğrenilmedi.