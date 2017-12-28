Gaziemir alt geçitte, bir vatandaşın aracının sağ ön lastiği patladı. Sürücü, aracı sağ şeride çekip yardım için beklemeye başladı. Bu sırada grevde olan ve oradan geçen trafik polisi ekipleri, akan trafikte tehlikeyi önlemek için önlem alırken, polislerden biri lastik değiştirmeyi bilmeyen vatandaşa yardıma koştu. Krikoyla aracı kaldıran polis daha sonra bijon anahtarıyla vidaları çıkardı. Lastiği değiştirmesi sırasında ise bir başka vatandaş, yardıma gelen polisin çalışmasını cep telefonuna kaydetti. Polisin yardımıyla vatandaş yoluna devam etti. Polisin yardım ettiği video sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldıktan sonra, örnek davranış kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, polisin yardımı ise yorumlarda takdirle karşılandı.
Trafik polisi yolda kalan vatandaşın lastiğini değiştirdi
28.12.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti. Polis, lastiği değiştirirken çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı.
Etiketler : trafik polisi,lastik değiştiren trafik polisi,haberler,
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