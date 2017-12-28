Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece geç saatlerde Olucak Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Okan İşlek (39) ile İsmet F. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre, taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Okan İşlek aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken, İsmet F. ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve cinayet zanlısı olduğu iddia edilen İsmet F.’nin tedavisi sürerken, polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

