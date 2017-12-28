İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince,  polislerin terör olaylarına karşı sürekli hazır olmaları amacıyla Atatürk  Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği iki  terörist, içinde yolcu bulunan bir otobüsü kaçırdı.Senaryo çerçevesinde, ellerinde tabanca ve bomba bulunan teröristlerin  kaçırdığı otobüsü durduran ve etrafında güvenlik önlemi alan ekipler,  teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.Çağrıya olumsuz yanıt verilmesi üzerine zırhlı araçlardan inen  PÖH'ler, sis ve ses bombalarıyla teröristlerin dikkatini dağıtarak kapılarından  otobüse girdi.Saniyeler içinde bir teröristi ölü ele geçiren ekipler, diğer  teröristi yaralı olarak olay yerinden uzaklaştırdı.Yolcular ise kısa sürede kurtarılarak otobüsün çevresinden  uzaklaştırıldı.Gerçeği aratmayan ve drone ile görüntülenen tatbikatı izlemeye gelen  emniyet personeli, arkadaşlarının başarısını alkışlayarak kutladı.