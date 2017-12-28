Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, polislerin terör olaylarına karşı sürekli hazır olmaları amacıyla Atatürk Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği iki terörist, içinde yolcu bulunan bir otobüsü kaçırdı.Senaryo çerçevesinde, ellerinde tabanca ve bomba bulunan teröristlerin kaçırdığı otobüsü durduran ve etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu.Çağrıya olumsuz yanıt verilmesi üzerine zırhlı araçlardan inen PÖH'ler, sis ve ses bombalarıyla teröristlerin dikkatini dağıtarak kapılarından otobüse girdi.Saniyeler içinde bir teröristi ölü ele geçiren ekipler, diğer teröristi yaralı olarak olay yerinden uzaklaştırdı.Yolcular ise kısa sürede kurtarılarak otobüsün çevresinden uzaklaştırıldı.Gerçeği aratmayan ve drone ile görüntülenen tatbikatı izlemeye gelen emniyet personeli, arkadaşlarının başarısını alkışlayarak kutladı.