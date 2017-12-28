Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) başlayacak sağanakların, bu gece ve yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki, Gündoğmuş) yarın görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, 30 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-80 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Aydın ve Muğla çevrelerinde yarın görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların ise kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ayrıca bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde başlayacak sağanakların, yarın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek sel, ani sel, su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.